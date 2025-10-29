Освобожденную из Мьянмы россиянку эвакуировали в Китай

Ситуация с возвращением в Россию осложнялась отсутствием у соотечественницы документов, удостоверяющих личность, сообщило посольство РФ в КНР

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Освобожденная из мошеннического кол-центра в Мьянме гражданка РФ при содействии российских дипломатов эвакуирована на территорию Китая для дальнейшего возвращения на родину. Об этом сообщили в посольстве России в КНР.

"29 октября 2025 г. при содействии российских дипломатов наша соотечественница, незаконно удерживаемая в мошенническом кол-центре в Мьянме, была успешно эвакуирована на территорию Китая для последующего возвращения на родину. Ее жизни и здоровью больше ничего не угрожает", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства.

Как уточняется, ситуация с возвращением в Россию осложнялась отсутствием у соотечественницы документов, удостоверяющих личность. В результате посольство России в Китае по согласованию с МИД КНР организовало ее беспрепятственный въезд в провинцию Юньнань (Юго-Западный Китай) на границе с Мьянмой. Возвращение девушки в РФ запланировано на 30 октября.

Ранее посольство РФ в Таиланде сообщало об освобождении гражданки России, которая прибыла в Таиланд по приглашению "работодателя", после чего была насильственно перемещена в Мьянму и задействована в противоправной деятельности в нелегальном кол-центре.

Борьба с мошенниками в Мьянме

В начале этого года Таиланд, Китай и Мьянма договорились объединить усилия в борьбе с расположенными вдоль таиландско-мьянманской границы мошенническими центрами, организованными китайскими преступными группировками, в которых вынуждены работать от 100 тыс. до 120 тыс. жертв торговцев людьми. Под ударом оказались целые преступные анклавы в городах Мьявади и Шве-Кокко в мьянманском штате Карен, расположенных на берегу реки Мэй, которая служит естественной границей, разделяющей Мьянму и Таиланд. В феврале Таиланд прекратил электроснабжение пяти пограничных районов Мьянмы, а также отключил интернет и остановил поставки топлива. Таиландский МИД в мае сообщил, что в Мьянме удалось освободить и вывезти в Таиланд более 9,2 тыс. жертв мошенников, из которых 5,4 тыс. были гражданами Китая.

Власти королевства заявили, что проблема телефонного и интернет-мошенничества нанесла серьезный урон стране - более 500 тыс. таиландцев стали жертвами преступников в период с 2022 по 2024 год. Ущерб оценивается более чем в 60 млрд батов ($1,86 млрд).