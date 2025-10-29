Песков рассказал, как договариваться с Трампом

Пресс-секретарь российского лидера уверен, что исходить в этом вопросе нужно из национальных интересов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия должна договариваться с президентом США Дональдом Трампом исходя из своих национальных интересов. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как реагировать на изменчивость президента США и как с ним договариваться.

"Как с ним договариваться? Исходя из своих собственных интересов, исходя из наших национальных российских интересов. Это то, что, собственно говоря, что и делает наш президент", - сказал Песков.