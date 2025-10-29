Володин обсудил с главой парламента Венесуэлы развитие диалога двух стран

Председатель Госдумы отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Каракаса основывается на принципах дружбы, взаимоуважения и отсутствия двойных стандартов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в телефонном разговоре с председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригесом Гомесом обсудил развитие межпарламентского диалога двух стран. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригесом Гомесом. Обсуждалось дальнейшее развитие межпарламентского диалога двух стран", - говорится в сообщении.

Володин отметил, что стратегическое партнерство РФ и Венесуэлы основывается на принципах дружбы, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства во внутренние дела друг друга. Обе страны выступают за построение многополярного мира, отстаивают свой суверенитет и право на самостоятельное развитие, добавил он.

В ходе разговора Володин отметил, что Госдума на пленарном заседании 21 октября единогласно ратифицировала договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

"Это нас ко многому обязывает. Со своей стороны в рамках парламентского измерения мы должны укреплять наше взаимодействие, законодательно обеспечивать решения, принятые на уровне глав России и Венесуэлы", - подчеркнул он.