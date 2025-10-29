Россия призывает принять меры для защиты мирного населения в Эль-Фашере

РФя выступает за урегулирование конфликта в Судане, сообщили в российском МИД

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Россия считает недопустимым применение насилия в отношении мирного гражданского населения в суданском городе Эль-Фашер и призывает ответственных лиц принять меры для защиты жителей. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Глубокую озабоченность вызывает поступающая информация о массовых нарушениях прав человека в суданском городе Эль-Фашер (провинция Северный Дарфур), который недавно перешел под контроль подразделений Сил быстрого реагирования, - отмечается в тексте. - Применение насилия в отношении мирного гражданского населения недопустимо и противоречит общепризнанным нормам международного гуманитарного права". Москва "призывает лиц, ответственных за ситуацию в городе, принять необходимые меры для защиты его жителей".

"Россия выступает за мирное урегулирование конфликта в Судане, который длится уже более двух лет, сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности этой страны, - заявили в МИД. - Москва последовательно настаивает на необходимости скорейшего прекращения боевых действий и запуска полноформатного политического процесса".

Предпринимаемые дипломатические усилия по содействию преодолению внутрисуданского кризиса "должны быть направлены на помощь в достижении национального согласия, что требует учета позиций и подходов центральных властей и всех влиятельных общественно-политических сил Судана".