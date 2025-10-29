ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Дагестане назначили нового главу Кайтагского района

Им стал Запир Гасанов
Редакция сайта ТАСС
16:29
© Пресс-служба администрации Кайтагского района

МАХАЧКАЛА, 29 октября./ТАСС/. Кайтагский район Дагестана вместо арестованного по подозрению в мошенничестве Алима Темирбулатова возглавил Запир Гасанов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В рамках сессии депутатов райсобрания большинством голосов главой Кайтагского района избран Запир Гасанов",- сказал собеседник агентства.

Бывший глава Кайтакского района Дагестана Алим Темирбулатов арестован по подозрению в незаконной раздаче муниципальных земельных участков. 

