Сенатор Волошин назвал проверкой приглашение СМИ осветить положение ВСУ

Александр Волошин усомнился, что журналисты западных СМИ согласятся принять предложение

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил иностранные СМИ осветить ситуацию в котлах, в которые попали солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы развеять украинскую пропаганду, а также для всего мира провести проверку на честность западных журналистов. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

Ранее Путин заявил, что ВС РФ не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Однако, отметил он, РФ беспокоится о том, чтобы ВСУ не устроили провокаций во время приезда СМИ.

"Наш президент открыто приглашает мировые СМИ убедиться своими глазами, что украинские подразделения действительно находятся в окружении, и что котел - это не выдумка, а реальность, скрываемая [Владимиром] Зеленским и его командой для более выгодного положения в глазах западных доноров. Это сильный политический и моральный ход. Россия показывает: нам нечего скрывать. Мы открыты к объективному освещению ситуации на фронте", - сказал Волошин.

При этом, сенатор усомнился, что журналисты западных СМИ согласятся принять предложение, так как работают в изданиях в том числе получающих средства от компаний военной промышленности. Таким предприятиям сейчас выгодно влиять на СМИ, так как на фоне милитаризации Европы они осваивают миллиарды евро от госзаказов.

"Если мы увидим, что поездки так и не состоятся, это станет лучшим доказательством того, что западные СМИ не ищут правду, а обслуживают заранее заданную лоббистами или кураторами из правительства повестку. Путин сегодня предложил фактически тест на честность и профессионализм мировой журналистики. И от того, примут ли этот вызов западные редакции, станет ясно, кто действительно ищет истину, а кто просто работает по методичкам информационной войны", - подытожил Волошин.