Вершинин обсудил с эмиссаром ООН риски дестабилизации ситуации в Сирии

Заместитель главы МИД России и Гейр Педерсен подтвердили важность и востребованность базовых принципов резолюции 2254 СБ ООН в пользу суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности республики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном ситуацию в арабской республике в свете угроз безопасности в регионе. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам их телефонного разговора.

"Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в Сирии и вокруг нее с упором на сохраняющиеся угрозы безопасности в регионе и риски внутренней дестабилизации в стране, - отметили в министерстве. - Подтверждены важность и востребованность базовых принципов резолюции 2254 СБ ООН в пользу суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности Сирии, а также продвижения инклюзивного, ведомого и осуществляемого самими сирийцами политического процесса".

Кроме того, рассмотрены вопросы деятельности ООН в стране в контексте проводимого секретариатом организации соответствующего стратегического обзора и с учетом завершения Педерсеном работы на своем посту.