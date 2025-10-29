Посольство России в Мали опровергло рекомендацию о выезде из страны

Диппредставительство призвало соблюдать стандартные меры безопасности

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 29 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Мали опровергло информацию о том, что рекомендовало российским гражданам покинуть страну. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, распространенном в Telegram-канале.

Как отметили в посольстве, распространяемая в социальных сетях рекомендация о немедленном выезде всех российских граждан из Мали "не соответствует действительности и является фейком".

"Посольство России в Мали не публиковало каких-либо уведомлений о срочном или массовом выезде российских граждан из страны, - подчеркивается в комментарии. - Действующие рекомендации носят общий профилактический характер и касаются соблюдения стандартных мер безопасности".

Ранее посольство США в Мали рекомендовало своим гражданам покинуть страну из-за якобы ухудшения ситуации с безопасностью в связи с постоянными перебоями с поставками бензина и дизельного топлива. Аналогичному примеру последовало посольство Австралии.