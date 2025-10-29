Вершинин обсудил с послом Израиля развитие политического диалога

Заместитель главы МИД России и Симона Гальперин подтвердили общий настрой на дальнейшее укрепление российско-израильских отношений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и посол Израиля Симона Гальперин обсудили координацию по проблемам региональной и международной повестки дня. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Гальперин завершает миссию в России.

"Подтвержден общий настрой на дальнейшее укрепление российско-израильских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога, координацию по проблемам региональной и международной повестки дня, продвижение сотрудничества в различных областях", - отметили в министерстве.