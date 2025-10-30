Сенатор Кастюкевич: материалы СМИ из котлов ВСУ вызовут репрессии на Западе

Сенатор от Херсонской области отметил, что отказ принимать приглашение посетить котлы грозит журналистам профессиональным суицидом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Правдивые материалы СМИ, которые решатся принять приглашение президента РФ Владимира Путина и посетить котлы Вооруженных сил Украины, вызовут репрессии со стороны правительств западных стран, при этом, отказ принимать приглашение грозит журналистам профессиональным суицидом. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения ВСУ в Купянске и Покровске, готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.

"Сколько будет тех, кто чисто теоретически поедет? Ведь редакции СМИ западных стран не пустят туда свои группы по той же причине, по какой Россия открывает им путь. Они узнают правду. Что потом с ней делать? Рассказать и угодить под репрессии собственных правительств, которым до сих пор выгодна русофобская повестка и затягивание конфликта? Или замолчать и тем самым окончательно расписаться в собственной профнепригодности, признать, что поддерживаешь лжецов и убийц. Для СМИ, так рьяно борющихся за демократические свободы, это сродни профессиональному суициду", - сказал Кастюкевич.

По его мнению, представители западной прессы отреагируют, как Владимир Зеленский на приглашение российского президента в Москву - "найдут тысячу причин, чтобы не поехать". "Впрочем, буду рад, если ошибусь, и в Европе, Америке, или даже на Украине найдутся смельчаки, для которых профессиональный долг и поиск настоящей правды выше всего остального", - отметил сенатор.

Кастюкевич также подчеркнул, что России нечего скрывать даже на фронте. По его словам, правда является лучшим средством для противостояния фейкам и провокациям. Он сравнил это приглашение с приглашением западной прессы на референдум в Херсонскую область осенью 2022 года. "Думаю, что предложение, озвученное нашим главнокомандующим Владимиром Путиным в Центральном военном клиническом госпитале Минобороны России, преследует ту же цель. Демократия, как есть. Вы хотите правды? Идите и смотрите сами, забирайте эту правду, но донесите ее потом до своих зрителей и аудиторий во всем мире", - заключил он.