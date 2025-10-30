Эксперт Фаллико: глобальный Юг обретает значительный вес

Президент ассоциации "Познаем Евразию" отметил, что "происходящее не направлено против Запада, оно - без Запада"

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Глобальный Юг обретает значительный вес и принимает самостоятельные решения, заявил президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико в рамках XVIII Евразийского экономического форума, организованного при поддержке фонда Росконгресс.

"Некоторые события в мире, в частности, недавний саммит ШОС в Тяньцзине, последовавший за прошлогодним саммитом БРИКС в Казани, ясно показали, что глобальный Юг (или, как его иногда называют, мировое большинство) обретает значительный вес и принимает самостоятельные решения. Часто предпринимались попытки упростить эти события и представить новую реальность как антизападную. Это серьезная ошибка в оценках. Происходящее не направлено против Запада, оно - без Запада", - заявил он.

По словам Фаллико, глобальный Юг ищет новые механизмы взаимодействия и согласования, решения важнейших современных проблем, но не в противовес Западу, который его в некотором смысле игнорирует или рассматривает как малозначимого собеседника, а без Запада.

"В этом контексте диалог по всем направлениям для незападного мира становится необходимостью. Однако важен поиск общих решений. Было бы очень полезно, если бы Запад присоединился к этому историческому движению. Посмотрим на Россию, которая, безусловно, является одной из основных, бросивших вызов монополистическому порядку, установленному самыми богатыми странами нашей планеты. Эта страна в качестве цели стремится к новой системе безопасности, европейской и даже глобальной, которая учитывала бы, безусловно, российские озабоченности, которые, по ее мнению, систематически игнорируются, но также озабоченности и других стран, без какой-либо дискриминации. Важно иметь это в виду, чтобы понять принципиальную позицию, специфику мирового большинства, в данном случае в российском видении", - подчеркнул Фаллико.