СК завел более 8,5 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима

Уже завершено расследование 877 дел против 1 151 обвиняемого, заявили в Следственном комитете

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 8,5 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима возбуждено с начала 2014 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"На данный момент возбуждено 8 523 уголовных дела о преступлениях киевского режима. Уже завершено расследование 877 уголовных дел в отношении 1 151 обвиняемого", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел в Луганске заседание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

Кроме того, ему также доложено о масштабной работе главного следственного управления по расследованию фактов наемничества. "В середине октября российскими военнослужащими задержан гражданин Республики Колумбия Кристиан Моралез. В июле этого года он прибыл на Украину и вступил в наемническое подразделение, затем прошел обучение и стал участвовать в боевых действиях против российских военнослужащих. Следственные действия с Моралезом, а также проверка его на причастность к совершению иных преступлений продолжаются. Кроме того, завершено расследование уголовных дел в отношении гражданина Италии Кевина Кьяппалоне и подданного Королевства Швеция Алекси Хагерта. Они объявлены в международный розыск", - добавили в СК.