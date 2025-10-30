Вершинин: Россия настроена углублять всестороннее сотрудничество с Оманом

Замглавы МИД РФ от лица министерства пожелал султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду "дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия настроена на развитие всестороннего сотрудничество с Оманом в интересах народов двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на открытии фотовыставки, посвященной 40-летию дипотношений России и Омана.

"Подтверждаем настрой на дальнейшее всестороннее развитие многоплановой кооперации с нашими друзьями в Маскате. Убеждены, что это позволит эффективно решить первостепенные задачи российско-оманского сотрудничества в интересах народов двух стран. Нет сомнений в том, что, опираясь на накопленный опыт и взаимное доверие, мы сможем реализовать имеющийся огромный потенциал", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Замминистра также от лица руководства МИД РФ пожелал султану Омана Хайсаму бен Тареку Аль Саиду "дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья", а "дружескому народу Омана - неизменного прогресса и развития".