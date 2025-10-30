В ДНР усомнились, что иностранные СМИ приедут к окруженным военным ВСУ

Председатель Общественной палаты республики Александр Кофман также отметил, что при освобождении российскими силами населенных пунктов ВСУ начинают активно обстреливать эти поселения, стремясь "уничтожить их в ноль"

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Запад осознает ложь Украины, в том числе о реалиях на фронте, поэтому иностранные журналисты вряд ли поедут к военным ВСУ, окруженным в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Такое мнение высказал ТАСС председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти.

"Согласится ли оно (международное информационное сообщество - прим. ТАСС) - я не уверен. По той простой причине, что, как однажды сказал глава ДНР Денис Пушилин, Европа прекрасно знает и осознает, что Украина врет, но продолжает ей верить, потому как это выгодно. Собственно, так будет и в этот раз", - сказал Кофман.

Он добавил, что при освобождении российскими силами населенных пунктов ВСУ начинают активно обстреливать эти поселения, стремясь "уничтожить их в ноль". Это делается, в том числе для того, чтобы оставить России "выжженную землю" и уничтожить оставшееся на освобожденной территории мирное население. "Именно для этого весьма было бы приятно видеть в освобожденных населенных пунктах международное информационное сообщество", - заключил собеседник агентства.