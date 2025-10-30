Якушев уверен в победе "Единой России" на выборах в 2026 году

Владимир Якушев при этом отметил, что активная работа партии в сфере инноваций не связана с подготовкой к выборам

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев выразил уверенность, что партия одержит победу на выборах в 2026 году. Об этом он заявил на партийном форуме "Россия инновационная", посвященном развитию технологий и научных инициатив.

По словам Якушева, активная работа "Единой России" в сфере инноваций не связана с подготовкой к выборам. "Это никак не связано с тем, что мы ищем способы, как одержать победу на выборах в 2026 году. Мы ее и так одержим, большинство точно получим. Но в последнее время мы действительно почувствовали дефицит этой темы, недостаток внимания к ней. И хотим серьезно раскачать эту повестку", - подчеркнул он.

Он отметил, что технологическое развитие - одна из национальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, и партия намерена сделать этот вопрос частью своей стратегической программы. "Мы увидели, что партийный ресурс в этой сфере задействован не на полную мощь. У нас есть значительные резервы и возможности помочь людям, которые создают инновации. Для этого необходимо совершенствовать законодательные процедуры и механизмы господдержки", - пояснил Якушев.

Секретарь генсовета добавил, что партия готова содействовать стартапам и молодым командам, которым сложно пройти путь от изобретения до промышленного производства и выхода на рынок. "Мы можем подставить плечо - и в законотворческой работе, и в поддержке стартапов через партнерские фонды. Для этого у нас есть ресурс, опыт и инфраструктура", - отметил он.

Якушев предложил участникам форума подготовить дорожную карту инициатив, которые будут включены в обновленную партийную программу. "Мы не собираемся проводить дискуссии ради дискуссий. Нам важно вырабатывать решения и воплощать их в жизнь. Раздел, посвященный инновациям, должен стать одним из ключевых в нашей программе", - заявил он.