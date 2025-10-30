Якушев: программа ЕР на выборы в Госдуму находится в активной фазе набора идей

Идет сбор предложений, отметил секретарь генсовета партии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Программный документ, с которым "Единая Россия" планирует идти на выборы в Государственную думу в 2026 году, находится в активной фазе формирования и сбора предложений. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на форуме "Россия инновационная", посвященном развитию технологий и научных инициатив.

Мероприятие проходит в Центральном исполкоме партии на Кутузовском проспекте. По словам Якушева, раздел, посвященный инновациям, должен стать одним из ключевых направлений будущей программы. "Наш программный документ сейчас находится уже в активной фазе набора идей. Потрогать руками его еще нельзя, но в этой фазе он уже точно находится", - сказал он.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев отмечал, что к сбору предложений для новой программы будут привлечены первичные отделения партии, которые будут собирать инициативы "с мест". Кроме того, в процедуре формирования документа планируется использовать цифровые сервисы. По словам Медведева, новая программа должна отражать запросы граждан и включать раздел, посвященный поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Политик также подчеркивал, что "Единая Россия" публично отчитается об итогах выполнения действующей народной программы, с которой победила на выборах в 2021 году. Этот документ включает около 400 пунктов, реализация которых завершается в текущем году.

Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Согласно законодательству, днем голосования станет третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок полномочий нижней палаты парламента.