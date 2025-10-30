Косачев: решение о ядерных испытаниях в США не вписывается в их обязательства

Зампредседателя Совета Федерации отметил, что свою подпись под ДВЗЯИ, поставленную в 1996 году, американцы не отзывали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Решение американского президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания не вписывается в обязательства США по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и мораторию на испытания ядерного оружия. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее американский лидер заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Глава администрации США не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

"Решение американского президента возобновить ядерные испытания <...> в обязательства США не вписывается. Дело в том, что свою подпись под ДВЗЯИ, поставленную в 1996 году, американцы не отзывали. И даже не ратифицировав договор, они "обязаны воздерживаться от действий, которые лишили бы договор объекта и цели", как это сказано в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года (статья 18). И при этом США, напомню, еще в 1992 году ввели мораторий на испытания ядерного оружия (сделав это вслед за СССР, 1990 г.), который по идее действует и до сих пор", - написал Косачев в Telegram-канале.

Он считает, что весь смысл действий американцев и их союзников по НАТО по развалу системы соглашений по контролю над вооружениями заключался в том, чтобы избавиться от ограничений, мешавших им достигать односторонних преимуществ в военной сфере. "Действовали они все последние годы нахраписто и самоуверенно, пребывая в иллюзии, что ответа не встретят. <...> И вот сейчас - убедительный российский ответ под названиями "Орешник", "Буревестник" и "Посейдон". Причем при соблюдении Россией взятых на себя обязательств, в том числе по уже не действующим договорам", - написал Косачев.

Ранее во время общения с бойцами СВО президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету "Сармат". Как позже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в докладе Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".