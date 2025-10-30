Захарова отреагировала на слова стран Балтии якобы о ведении РФ гибридной войны

Официальный представитель МИД РФ назвала их пациентами сумасшедшего дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страны Балтии пациентами сумасшедшего дома после их заявлений о якобы ведении со стороны России гибридной войны против стран Балтии.

"Наверное, пациенты в сумасшедшем доме считают, что с ума сошли врачи. Может быть и такое", - сказала она на брифинге.

"Но я не думаю, что даже при таком ущербном состоянии аналитики, которую мы видим сейчас во всяких североатлантических институциях и институтах, возможно рассматривать ответные меры на введенные против России санкции Евросоюза в качестве гибридной войны Москвы", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Россия никогда не принимала в инициативном порядке шаги, направленные против Прибалтики или любых других стран Евросоюза. "Ни разу я такого не видела, не слышала, не помню. Все, что делала Россия, так это принимала в качестве ответных мер те решения, которые позволяли, учитывая санкционные меры нелегитимные и неправовые Европейского союза, защитить своего производителя, защитить свой рынок, предоставить возможности для развития в санкционных условиях отечественной экономике, ее экономических операторов, бизнеса и так далее", - заметила она.

"То есть ни разу за прошедшие более чем 10 лет Россия не предпринимала ничего инициативного против стран Европейского союза в экономической сфере, только отвечала", - заключила она.