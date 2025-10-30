На Херсонщине боец СВО возглавил отдел в администрации Горностаевского округа

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пожелал Артуру Таланову успехов в работе и уверенного движения вперед

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 30 октября. /ТАСС/. Финалист регионального кадрового проекта "Герои Херсонщины", участник специальной военной операции Артур Таланов возглавил отдел муниципального контроля Горностаевского округа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Артур Таланов, финалист "Героев Херсонщины" и участник СВО, возглавил отдел муниципального контроля Горностаевского округа. Теперь Артур работает над оформлением бесхозных домов и участков, выстраивает систему учета жилого фонда. Это важное и трудоемкое дело, особенно в условиях прифронтового округа", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо пожелал Таланову успехов в работе и уверенного движения вперед.

"За плечами у него - три высших образования и почти десять лет опыта на руководящих должностях, и сегодня он - часть команды администрации, работает под кураторством главы округа Юрия Турулева", - подчеркнул глава Херсонской области.

Региональный кадровый проект "Герои Херсонщины", созданный по примеру федерального проекта "Время героев" для участников СВО, был запущен 20 февраля и собрал 1 515 заявок. Победителями по результатам отбора стали 25 человек, которые прошли обучение, при этом трудоустроить в региональные и муниципальные органы власти планируется 10 лучших участников, остальные попадут в кадровый резерв.