Зампредом правительства Коми назначили финансиста из ЕАО Андрея Садаева

Он будет курировать вопросы бюджетной и налоговой политики

СЫКТЫВКАР, 30 октября. /ТАСС/. Должность заместителя председателя правительства Республики Коми занял Андрей Садаев, уроженец Биробиджана, который до этого назначения работал зампредом правительства Еврейской автономной области - начальником департамента финансов правительства ЕАО. В правительстве Коми он также будет курировать вопросы бюджетной и налоговой политики, сообщила пресс-служба главы республики.

"Андрей Садаев назначен на должность заместителя председателя правительства Республики Коми. Распоряжение об этом подписал глава республики Ростислав Гольдштейн. Андрей Садаев будет курировать вопросы формирования и реализации государственной бюджетной и налоговой политики, распределения средств в рамках национальных проектов", - говорится в сообщении.

Ранее на должность руководителя администрации главы Коми был назначен бывший мэр Биробиджана Максим Семенов. Он также работал в Еврейском автономном округе в команде нынешнего главы Коми Гольдштейна.

Андрей Владимирович Садаев родился 19 сентября 1971 года в городе Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО). В 1992 году окончил ордена Ленина Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", получив квалификацию инженера по управлению движением. В 1996 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности "Финансы и кредит" (квалификация - экономист). Трудовую деятельность начал в 1992 году в должности диспетчера службы движения 3 класса аэропорта Биробиджан акционерного общества открытого типа авиакомпании "Восток". С 2003 года работал на разных должностях в финансовом управлении правительства ЕАО, в 2012 году возглавил его. С марта 2021 года по октябрь 2025 года - заместитель председателя правительства Еврейской автономной области - начальник департамента финансов правительства Еврейской автономной области.