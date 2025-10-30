Захарова: "коалиция желающих" сфокусировалась на экономическом давлении на РФ

Попытки объединения изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому и "поживиться за счет обездвиженных российских авуаров" говорят о том, что у европейских спонсоров Киева заканчиваются ресурсы, указала официальный представитель МИД России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Коалиция желающих" все больше смещает фокус с сугубо военной помощи Киеву на использование финансово-экономических рычагов давления на Россию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как показали дискуссии в Лондоне, эта "коалиция желающих" все больше смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию", - отметила она.

"Эксперты справедливо заметили, что попытки "[коалиции] желающих" изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе. Это подтверждает и начавшееся обсуждение "щедрыми союзниками" идеи наложить руку на частные активы российского происхождения в размере около €25 млрд, замороженные в европейских банках", - указала дипломат.