Водолацкий: КНР и США смогут противостоять "воинствующей хунте" англосаксов

Политика лидеров двух стран поможет борьбе с желающими продолжения украинского конфликта, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Результаты переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Республике Корея свидетельствуют о том, что совместные усилия двух лидеров относительно позиции мирного урегулирования конфликта на Украине позволит противостоять политике англосаксов, желающих его продолжения. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее сообщалось, что в ходе прошедших переговоров Трамп заявил, что обсудил на встрече с Си Цзиньпином в Пусане украинский кризис, выразив уверенность в том, что Китай окажет содействие в урегулировании.

"Господин Си Цзиньпин всегда выступал за мирный диалог, призывал не поставлять вооружение. Если они вместе с Трампом будут выступать за этот диалог, за то, чтобы максимально "придушить" воинствующую хунту из англосаксов и их окружения, то, естественно, мир будет?", - сказал Водолацкий.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь, Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке.