Депутат Водолацкий: дефицит Starlink у ВСУ говорит о качественной работе ВС РФ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что официальная позиция основателя компании SpaceX Илона Маска по поставкам вооружения на Украину разнится с реальным положением дел

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Возникший у Вооруженных сил Украины (ВСУ) дефицит терминалов Starlink преимущественно является следствием качественной работы операторов БПЛА Вооруженных сил России по их ликвидации, а не проблем с поставками. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Мы уже научились находить, где установлены и базируются системы Starlink, и мы их максимально уничтожаем. Скорость уничтожения и скорость поставок сегодня разная: если раньше их было больше, то сейчас благодаря нашим операторам БПЛА мы их уничтожаем. Это не связано с недопоставками Илона Маска. Это связано с профессиональным мастерством наших операторов БПЛА", - сказал Водолацкий.

Он обратил внимание, что официальная позиция основателя компании SpaceX Маска, которой принадлежит спутниковая система Starlink, по поставкам вооружения на Украину разнится с реальным положением дел.

"Илон Маска хоть и заявляет, что он против войны, но он исправно поставляет свои системы. В том числе и низкоорбитальная космическая группировка Маска работает сегодня на ВСУ Украины, на наемников. Поэтому говорить одно, а реальность - это то, что происходит", - резюмировал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах заявляли о нехватке терминалов Starlink у ВСУ. Так, 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink. Таким образом украинские силы на этом направлении фактически остались без связи и управления.