Путин отметил работу ОП по развитию системы наблюдения за выборами

Президент РФ также подчеркнул, что деятельность палаты охватывает практически все социально значимые сферы жизни
07:06
обновлено 07:26
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил работу Общественной палаты (ОП) в сфере совершенствования законодательства и развитии системы общественного наблюдения за выборами. Приветственное видеообращение главы государства к участникам и гостям форума "Сообщество", посвященного 20-летию создания ОП опубликовано на сайте Кремля.

"В этом году форум посвящен 20-летию создания Общественной палаты - важнейшего института организованного гражданского общества. <...> Отмечу и работу по развитию системы общественного наблюдения за выборами, что сейчас является неотъемлемой частью российской избирательной системы", - сказал он, указав на огромный позитивный опыт органа в сфере совершенствования законодательства.

Он также подчеркнул, что деятельность палаты охватывает практически все социально значимые сферы жизни. Так, было закреплено понятие об общественном контроле и введение института общественных наблюдательных комиссий.

В 2025 году Общественная палата отмечает свое 20-летие. Итоговый форум "Сообщество" - главное событие юбилейного года, он проходит 31 октября - 1 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер. 

