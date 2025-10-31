Путин отметил вклад ОП в поддержку некоммерческого сектора

Президент РФ отметил, что сектор является значимым, во многом незаменимым участником социальной политики государства

МОСКВА, 31октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ всегда активно занималась поддержкой некоммерческого сектора, настаивала на увеличении субсидий со стороны государства для социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном видеообращении к участникам и гостям форума "Сообщество", посвященном 20-летнию палаты.

"В этом году форум посвящен 20-летию создания Общественной палаты - важнейшего института организованного гражданского общества. Ее деятельность охватывает практически все социально значимые сферы жизни. Накоплен огромный позитивный опыт, в том числе в сфере совершенствования законодательства", - обратился президент к участникам форума.

Палата, по словам главы государства, всегда активно занималась поддержкой некоммерческого сектора. "Настаивала на увеличении государственных субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций, инициировала закрепление за ними права выступать поставщиками социальных услуг", - указал Путин.

Некоммерческий сектор - значимый, во многом незаменимый участник социальной политики государства, отметил президент. "Так, с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году более 22 тысяч некоммерческих организаций получили поддержку и реализовали социально значимые проекты на сумму свыше 176 млрд рублей", - уточнил он.

Более 80 млрд рублей составила поддержка творческих проектов по линии Президентского фонда культурных инициатив. "Это способствовало воплощению в жизнь востребованных идей в сфере патриотического воспитания, сохранения нашего исторического и культурного наследия", - резюмировал российский лидер.

В этом году Общественная палата отмечает свое 20-летие. Итоговый форум "Сообщество" - главное событие юбилейного года, он проходит 31 октября - 1 ноября. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.