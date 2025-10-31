Шойгу: Западу не удастся разобщить народы России

Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей, указал секретарь СБ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Попытки Запада разобщить народы России, "превратить в манкуртов", подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство - то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находится под угрозой. Сегодня мы живем в эпоху острого, ценностного противоборства по факту идеологических войн", - констатировал Шойгу на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

Он подчеркнул, что оружием в этих войнах "является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждой здравому обществу и разрушительный для личности идей". "Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей", - указал секретарь СБ. "И понятно почему. Лишить народы их ценностных опор значит сломить их волю, к сопротивлению поработителям и превратить в манкуртов", - объяснил Шойгу. Он процитировал Александра Пушкина: "К чему стадам дары свободы? Их должно резать и стричь". "Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики. Но с нами это не прошло и не пройдет, история тому подтверждением", - уверен секретарь российского Совбеза.

Единство россиян подтверждает СВО

Шойгу особо отметил, что в России на протяжении столетий в мире, согласии и единстве проживают представители около двухсот национальностей. Он убежден, что это единство наглядно подтверждается специальной военной операцией, в которой в монолитный строй ее участников встали все народы России.

"Россия - это страна, где все свои, какими бы разными мы ни были. У каждого из нас есть своя любимая малая родина, но единое Отечество у нас одно - это Россия. Страна - цивилизация с уникальной и самобытной культурой, великой историей и, конечно, могучим русским языком, который является ключом к объединению народов России и СНГ", - сказал секретарь СБ.

Образец нацполитики

По его мнению, в современном мире Россия без преувеличения является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений - уникальным примером для других государств. "Это не американский "плавильный котел", который уничтожает уникальность народов. Это не империя, несущая так называемую цивилизацию, какой мнила себя Британия с ее "временем белого человека". Это не Франция, не признающая национальных меньшинств даже в собственных колониях или, как они их сейчас называют, заморских территориях", - уточнил Шойгу.

Он напомнил, что передвижные гильотины исправно работали в Индокитае до середины 1950-х годов, "пока оттуда не вышвырнули французских колонизаторов", которых во Вьетнаме до сих пор не забыли.

Секретарь СБ РФ также опроверг мнение, что Российская империя и Советский Союз были колониальными государствами, "тюрьмой народов". "Сегодня такие установки активно продвигаются неправительственными организациями и отдельными личностями, которых объединяет одно - западное финансирование", - пояснил Шойгу. Он обратил внимание на то, что ни в одном реально колониальном государстве представители порабощенных народов не пускали в элиту - ни в политическую, ни в экономическую, ни в культурную, ни в военную. Секретарь Совбеза предложил в этой связи вспомнить династии Юсуповых и Кочубеев, полководцев Петра Багратиона, Ивана Баграмяна, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, а также Тараса Шевченко, Чингиза Айтматова, Раймонда Паулса, Муслима Магомаева и многих других. "Это прямое опровержение заявлений наших недругов и недоброжелателей", - указал Шойгу.

На его взгляд, в России пройден большой, важный путь для защиты межнационального мира, для сохранения и поддержания взаимного уважения между всеми народами страны. "Сегодня духовно-нравственные ценности стали надежной основой государственной политики в сфере межнациональных отношений, образования, просвещения, культуры", - подчеркнул секретарь Совбеза. По его словам, в современных условиях интересы страны выходят на первый план в сравнении с устремлениями личного благополучия. "Наши предки своим тяжелым трудом, в том числе ратным, оставили нам в наследство великую страну. И нашим долгом является бережное сохранение этого наследия и передача его следующим поколениям", - уверен Шойгу.

О фестивале

Первый международный фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер мероприятия.