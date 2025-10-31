Косачев: в ЕС "агентами Кремля" называют всех здравомыслящих людей

Зампредседателя Совета Федерации также отметил, что премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, как и многие "третируемые в Евросоюзе силы", являются патриотами своих стран

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия может считать комплиментом то, что всех здравомыслящих людей в Европе называют "агентами Кремля". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"В Европе часто называют правых консерваторов пророссийскими силами при том, что они не имеют к нам никакого отношения. Нас обвиняют в том, что мы их как-то поддерживаем. <…> Это неправда. Но ведь эти политики видят реалии под тем же углом, что и мы. И получается, что это комплимент нам, раз агентами Кремля называют всех здравомыслящих людей и патриотов своих стран", - сказал он на пленарном заседании фестиваля "Народы России и СНГ: оберегая ценности, стремиться в будущее" фестиваля "Народы России и СНГ".

Косачев также отметил, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо, как и многие "третируемые в Евросоюзе силы", являются именно патриотами своих стран, а не "агентами Кремля".