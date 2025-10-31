Захарова: США идут на любые ухищрения для ужесточения блокады Кубы

Россия подтверждает позицию в пользу исключения острова из американского перечня "стран - спонсоров терроризма", отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вашингтон идет на любые ухищрения, чтобы ужесточить экономическое давление на Гавану, Москва подтверждает позицию в пользу незамедлительного исключения Кубы из американского перечня "стран - спонсоров терроризма". Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вашингтон идет на любые ухищрения, чтобы ужесточить экономическое давление на Гавану. В данной связи вновь подтверждаем нашу позицию в пользу незамедлительного исключения Кубы из американского одиозного перечня "стран - спонсоров терроризма". У Гаваны безупречная репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", - указала дипломат.

Захарова напомнила, что американская блокада Острова свободы является многолетней санкционной войной, развязанной США против Кубы для достижения своей главной цели - смещения неугодного им правительства, - и представляет собой яркий пример вероломного вмешательства во внутренние дела независимого государства. Она отметила, что эти противоправные односторонние ограничительные меры призваны, в том числе запугать другие государства, которые хотели бы развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кубой.

Резолюция Гаваны

"Приветствуем практически единогласное принятие 80-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 29 октября ежегодно вносимой Гаваной резолюции "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". За нее проголосовало подавляющее большинство стран - 165, против - 7, воздержались - 12. Россия в традиционном ключе активно поддержала этот документ и выступила при его рассмотрении с соответствующим заявлением, которое изложено в выступлении постоянного представителя Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке Василия Небензи на заседании ГА ООН по упомянутому пункту повестки дня 28 октября", - продолжила дипломат.

По ее словам, принятие данной резолюции вновь продемонстрировало решительное осуждение всем мировым сообществом односторонних рестриктивных мер Вашингтона в отношении Гаваны, которые грубо нарушают основополагающие принципы и нормы международного права, препятствуют полноценному участию Кубы в международном и региональном сотрудничестве, а также посягают на неотъемлемое право кубинских граждан на достойную жизнь.

"Со своей стороны, руководствуясь основополагающими принципами Устава ООН, будем и далее совместно с мировым большинством выступать за полную и безусловную отмену эмбарго, а также против сохранения Кубы в указанном перечне государств, - заключила она. - Продолжим оказывать руководству и братскому народу Кубы поддержку в борьбе за защиту государственного суверенитета, последовательно укреплять российско-кубинское стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений согласно договоренностям, достигнутым в ходе состоявшихся в мае переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса".