Шойгу: Россия всегда держала полигоны в готовности
09:13
обновлено 09:55
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия всегда держала свои полигоны в готовности, чтобы можно было прибегнуть к их использованию при необходимости. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале "Народы России и СНГ".
"Мы <...> наши полигоны, конечно, всегда держали в готовности к тому, чтобы они были в рабочем состоянии и можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию", - сказал он.
Как отметил Шойгу, речь идет о российском полигоне "Новая земля".
