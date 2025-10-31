Шойгу: Россия всегда держала полигоны в готовности

Секретарь Совета безопасности отметил, что РФ могла бы прибегнуть к их использованию

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия всегда держала свои полигоны в готовности, чтобы можно было прибегнуть к их использованию при необходимости. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале "Народы России и СНГ".

"Мы <...> наши полигоны, конечно, всегда держали в готовности к тому, чтобы они были в рабочем состоянии и можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию", - сказал он.

Как отметил Шойгу, речь идет о российском полигоне "Новая земля".

