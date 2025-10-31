Фадеев обвинил Запад в дискредитации доктрины прав человека

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметил, что ее используют для политической борьбы и вмешательства во внутренние дела государств

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Запад использует доктрину прав человека для политической борьбы, вмешательства во внутренние дела государств, таким образом дискредитируя ее. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пленарной сессии форума Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество", на которой подводятся итоги работы палаты за 20 лет.

"На Западе, к сожалению, происходит во многом дискредитация прав человека. Эта доктрина используется как инструмент для политической борьбы, для вмешательства во внутренние дела очень многих стран", - сказал Фадеев.

По его словам, это происходит уже на протяжении полувека, и некоторые общественные, медийные деятели и журналисты воспринимают такое вмешательство за чистую монету, "кто-то искренне, кто-то нет".