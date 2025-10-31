Шойгу: РФ поступит аналогично, если другие страны проведут ядерные испытания

Секретарь Совета безопасности отметил, что президент России Владимир Путин уже ответил на заявления о возможности ядерных испытаний

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россия проведет испытания ядерного оружия, если другие страны так поступят. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале "Народы России и СНГ".

"Президент России Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий, ответил на это (заявления о возможности ядерных испытаний других стран - прим. ТАСС). Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого, то мы, естественно, будем делать то же", - сказал Шойгу.

"Здесь я каких-то новшеств не вижу, это ответ адекватный. Не будут проводить - мы не будем проводить", - отметил секретарь СБ РФ.

