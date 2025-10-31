Шойгу: страны постоянно проводят ядерные испытания на математических моделях

Секретарь Совета безопасности отметил, что "испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день"

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Михаил Метцель/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Испытания ядерного оружия не прекращались ни в одной стране ни на один день, но они не физические, а основываются на математических моделях. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, подводя итоги первой сессии на международном фестивале "Народы России и СНГ".

"Начнем с того, что испытания не прекращались ни в одной стране ни на один день, ни на один час. Единственное, они проходили в части применения расчетной техники, и проводились не физические испытания, а делались математические модели, и такие испытания ведутся, потому что все это требует постоянного внимания и постоянного совершенства", - отметил он.

Первый международный фестиваль "Народы России и СНГ" стартовал в Москве и продлится в течение шести дней. Как ранее говорил Шойгу, фестиваль станет одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства. По его словам, фестиваль объединит многочисленных гостей из разных регионов России и государств - участников СНГ.

