Песков: Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте

Пресс-секретарь президента РФ назвал контакт лидеров России и Китая прямым или опосредованным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся в постоянном контакте, прямом или опосредованном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Лидеры [России и Китая] находятся в постоянном контакте, в прямом или в опосредованном", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, планирует ли Путин передать послание Си Цзиньпину через главу правительства РФ Михаила Мишустина, который отправится с визитом в Китай.

Песков также сказал, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Путин передавать послание.

Мишустин 3-4 ноября будет работать в Китайской Народной Республике. Он посетит два города. В Ханчжоу запланирована 30-ая регулярная встреча глав правительств двух стран. В Пекине российского премьера примет председатель КНР Си Цзиньпин.