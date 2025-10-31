Кремль не стал комментировать статью FT о якобы отмене встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил вспомнить те формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепартамента по итогам разговора российского министра иностранных дел Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию Financial Times о том, что американская сторона якобы отменила встречу лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште после того, как Москва прислала меморандум по Украине.

Газета также утверждала, что разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в контексте подготовки саммита был "напряженным".

"Я бы не хотел комментировать это газетное сообщение, я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались в сообщении МИД России и Госдепартамента по итогам разговора Лаврова и Рубио", - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать соответствующую публикацию. "Там были совсем другие формулировки и совсем другие оценки", - подчеркнул Песков.