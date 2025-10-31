Кремль придает большое значение визиту Мишустина в Китай

Там пройдет 30-я регулярная встреча глав правительств России и КНР

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Предстоящий визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай имеет большое значение для Москвы, все его ждут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС о визите главы российского правительства в КНР.

"Мы рассчитываем на то, что председатель правительства [РФ Михаил Мишустин] будет принят председателем КНР [Си Цзиньпином]. Это тоже традиция такая взаимная в двусторонних отношениях. Поэтому мы, конечно, ждем этого визита, придаем ему очень большое значение", - сказал представитель Кремля.

3-4 ноября Мишустин посетит с визитом Китай. В городе Ханчжоу запланировано проведение 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая с участием Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.