Захарова: Запад не хочет допускать урегулирование по Украине с учетом интересов РФ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Европа не хочет восстановления баланса в сфере безопасности

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Западная Европа не хочет допустить начало мирного процесса по Украине с учетом российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план прекращения войны на Украине.

"Им [западным странам] важно не допустить запуска реального мирного процесса, который учитывал бы законные интересы России, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - говорится в комментарии.