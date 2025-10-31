Захарова: Запад не хочет допускать урегулирование по Украине с учетом интересов РФ
Редакция сайта ТАСС
10:19
обновлено 10:25
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Западная Европа не хочет допустить начало мирного процесса по Украине с учетом российских интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя так называемый западный план прекращения войны на Украине.
"Им [западным странам] важно не допустить запуска реального мирного процесса, который учитывал бы законные интересы России, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", - говорится в комментарии.