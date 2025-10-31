Замглавы МИД РФ Галузин обсудил с послом Египта ситуацию вокруг Украины

Стороны также обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД России Михаил Галузин обсудил с послом Египта в Москве Хамди Шаабаном ситуацию вокруг украинского кризиса, с российской стороны были представлены принципиальные позиции по вопросу урегулирования. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы главе дипмиссии АРЕ были даны комплексные пояснения по ситуации вокруг украинского кризиса и принципиальной позиции России по урегулированию конфликта вокруг Украины", - указали в российском дипведомстве.

Как отметили в МИД РФ, стороны также обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности.

"Подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Россией и Египтом", - констатировали в МИД РФ.