Комиссия ГД 10 ноября обсудит вопрос о лишении неприкосновенности Вороновского

Материалы приняты комиссией для рассмотрения по существу

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по мандатным вопросам на заседании 10 ноября "определится с решением" по представлению о лишении неприкосновенности депутата от "Единой России" Анатолия Вороновского, после чего вынесет его на утверждение палаты парламента. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

"Материалы приняты комиссией для рассмотрения по существу. Комиссия в соответствии с регламентом соберется 10 ноября и определится с решением, которое будет вынесено на утверждение палаты", - сказал Аршба.

Ранее генпрокурор Александр Гуцан внес в Госдуму представление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Вороновского. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в соответствии с регламентом направил документы в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам. Кроме того, дано поручение об ознакомлении всех депутатов с поступившим представлением.

Депутат Вороновский, избранный по федеральному избирательному округу на территории Краснодарского края, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Ранее занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.