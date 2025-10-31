ЦИК поблагодарил Заксобрание Запорожья за сохранение полномочий избиркомов

Депутаты единогласно приняли в трех чтениях закон "Об избирательных комиссиях в Запорожской области" в ранее согласованной редакции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России выразила благодарность депутатам Заксобрания Запорожья за принятие закона, который сохраняет полномочия избирательных комиссий, сформированных до вступления его в силу, до окончания срока их работы.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова направила в адрес парламента региона телеграмму с предупреждением о недопустимости внесения поправок в избирательное законодательство, которые могли бы привести к роспуску действующих избиркомов.

"Благодарим законодательное собрание Запорожской области за принципиальную позицию и конструктивное взаимодействие с областной избирательной комиссией и ЦИК России", - отметили в пресс-службе комиссии.

Как подчеркнули в ЦИК РФ, депутаты единогласно приняли в трех чтениях закон "Об избирательных комиссиях в Запорожской области" в ранее согласованной редакции. Ключевое положение документа о сохранении полномочий избиркомов до истечения срока их полномочий осталось без изменений.