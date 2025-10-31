Россия подбирает удобное время для проведения российско-арабского саммита
Редакция сайта ТАСС
17:47
обновлено 17:57
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Москва подбирает время проведения российско-арабского саммита, максимально удобное для всех участников. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сейчас мы подбираем такое время, которое будет максимально удобно для нас и для наших друзей", - сказал замминистра.
9 октября президент России Владимир Путин и действующий председатель саммита Лиги арабских государств, премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре сочли целесообразным перенести запланированный на 15 октября российско-арабский саммит. Решение, как сообщили в Кремле, было связано с началом активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа.