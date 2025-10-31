Депутат Юрченко: памятник Пушкину в Одессе власти не рискнут снести в открытую

Депутат законодательного собрания Запорожской области предположил, что назначенное Киевом правительство города может попробовать сделать это в ночное время из-за опасений народных волнений

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Назначенные Киевом власти Одессы вряд ли решатся на снос памятника А. С. Пушкину в открытую, опасаясь волнений, подобных тем, что недавно произошли на городском рынке. Об этом ТАСС заявил депутат законодательного собрания Запорожской области, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

"Я считаю, что они готовы убрать памятнику Пушкину. Это видно по шагам, которые были проведены в других городах. <...>, они могут попробовать, но сделают это ночью, чтобы не нарваться. Они отработали такие методы в Полтаве и других городах", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что прокиевские власти города боятся повторения недавних волнений на рынке "7-й километр" неподалеку от Одессы в связи с приездом туда сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

Юрченко добавил, что рассчитывать на совесть украинских чиновников, в том числе одесских, не приходится.

Ранее сообщалось, что сотрудники рынка "7 километр", расположенного неподалеку от Одессы, подрались с представителями ТЦК и перевернули их автобус. Сотрудники ТЦК пытались проводить там мобилизационные мероприятия.