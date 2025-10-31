Посольство: РФ отреагирует, если БиГ отменит безвизовый режим для россиян

Дипломаты отметили, что следят "за ситуацией на этом направлении"

Редакция сайта ТАСС

Сараево © Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Москва отреагирует, если Босния и Герцеговина под нажимом Евросоюза отменит безвизовый режим для граждан России. Об этом заявили "Известиям" в посольстве РФ в Сараево.

Там напомнили, что БиГ "обладает суверенным правом определять свои внешнеполитические приоритеты" в соответствии с действующей там системой согласования позиций между тремя государствообразующими народами и двумя энтитетами. "Внимательно следим за ситуацией на этом направлении и, естественно, в случае радикальных изменений будем соответствующим образом реагировать", - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты также указали, что во время процесса евроинтеграции Боснии и Герцеговины наблюдается "политизированный нажим Брюсселя на местные власти с требованием отказа от безвизового режима с Россией с целью соответствия так называемым европейским нормам". Этот шаг не отвечает целям развития конструктивных отношений между народами РФ и БиГ, добавили в посольстве.