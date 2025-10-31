Посол РФ назвал попытку Канады конфисковать борт "Волга-Днепр" незаконной

Односторонняя конфискация воздушного судна, никогда не принадлежавшего Оттаве, "носит откровенно политизированный характер", подчеркнул Олег Степанов

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Попытка канадских властей конфисковать самолет российской авиакомпании "Волга-Днепр" незаконна и носит откровенно политизированный характер. Об этом заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

Глава российского диппредставительства отметил, что после встречи 31 октября в Торонто министров энергетики стран Группы семи глава МИД Канады Анита Ананд заявила о намерении "передать" Украине российский самолет как "компенсацию за ущерб". "Но здесь есть два момента. Первый - воздушное судно никогда ей (Канаде - прим. ТАСС) не принадлежало. Второе - правительство Канады сталкивается с юридическими трудностями: начать судебное разбирательство, инициированное еще в начале года, до сих пор не удалось", - подчеркнул Степанов.

"Наша позиция остается неизменной: односторонняя конфискация частной собственности незаконна и носит откровенно политизированный характер", - добавил посол России, отметив, что "канадская сторона захватила самолет, прибывший для выполнения гуманитарной миссии по ее же просьбе, а затем задним числом включила владельцев в санкционные списки".

"Такие действия нелегитимны", - сказал Степанов, отметив, что "в Оттаве это прекрасно понимают". "Воздушное судно должно быть безусловно возвращено собственнику. Потом, видимо, Канаде будет необходимо компенсировать убытки владельцам самолета - компании "Волга-Днепр", - подчеркнул он.

Самолет Ан-124 компании "Волга-Днепр", зафрахтованный канадским правительством, 27 февраля 2022 года прибыл в Канаду с грузом тестов на COVID-19 из Китая за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, самолет был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.