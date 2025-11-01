Глава Минприроды РФ встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР

Александр Козлов и Юн Чжон Хо занимают посты сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо провели переговоры в Пхеньяне 31 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что Александр Козлов и Юн Чжон Хо являются сопредседателями межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской и корейской стороны соответственно. Агентство указывает, что Козлов возглавляет экономическую делегацию РФ.

"На переговорах в деталях обсуждены вопросы, связанные с реализацией планов по двустороннему сотрудничеству во многих областях, которые согласовали между собой страны", - информирует ЦТАК. Был подписан протокол встречи сопредседателей межправкомиссии. Корейская сторона также организовала прием для российской делегации.