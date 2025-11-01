Глава Минприроды России встретился с секретарем ЦК правящей партии КНДР

Встреча Александра Козлова и Ким Док Хуна прошла в Пхеньяне 31 октября

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов встретился 31 октября в Пхеньяне с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Док Хуном. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Козлов является сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны и возглавлял экономическую делегацию, побывавшую в народной республике. Александр Козлов и Ким Док Хун провели беседу в дружественной атмосфере. На переговорах присутствовали министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, который является сопредседателем межправкомиссии с корейской стороны, и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

В ходе визита Александр Козлов также провел отдельные переговоры с Юн Чжон Хо. Был подписан протокол встречи сопредседателей межправительственной комиссии. 31 октября российская делегация отправилась на родину, информирует ЦТАК.

Ким Док Хун в прошлом занимал пост председателя кабинета министров КНДР.