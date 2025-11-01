Мантуров назвал прозрачную деловую среду спецификой сотрудничества России и КНР

По словам вице-премьера, это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации стран

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Прозрачная деловая среда стала обязательным фактором делового сотрудничества России и Китая. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

"В практической деятельности наша комиссия следует в русле договоренностей лидеров двух стран, их диалог носит системный и регулярный характер, отличается высоким уровнем доверия и взаимопонимания", - подчеркнул он на 12-м заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Как уточнил вице-премьер, это подчеркивается как участием председателя КНР Си Цзиньпина в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, так и ответным визитом президента России Владимира Путина в Пекин на торжества по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. "В ходе состоявшихся переговоров была отмечена необходимость укреплять инвестиционные связи, формировать справедливую, прозрачную, предсказуемую деловую среду, - добавил он. - Это обязательное условие для дальнейшего расширения производственной и технологической кооперации, повышения транспортной связанности России и Китая, наращивания взаимного товарооборота".

Мантуров напомнил, что нынешнее заседание проходит в преддверии регулярной встречи глав правительств двух стран, на которой будут подведены итоги совместной работы по всему периметру двусторонних отношений. "В этой связи важно еще раз сверить и согласовать позиции по комплексу вопросов развития инвестиционного партнерства России и Китая", - отметил он.