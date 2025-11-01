Мирошник: Запад использует международное гуманитарное право для создания фейков

В качестве примера посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима привел сфабрикованную ситуацию вокруг Бучи

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Запад использует международное гуманитарное право в своих интересах - для формирования фейков. Такое мнение высказал на пленарной сессии III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполе посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Ключевой вопрос сегодняшнего обсуждения: существуют ли и используются ли сегодня нормы международного гуманитарного права, говоря по-русски - нормы ведения войны, такие как преступления против гражданских лиц, преступления против военнопленных, всевозможные военные преступления, которые позволяет себе киевский режим. Реагирует ли на это Запад? Запад прекрасно научился фабриковать такого рода фейки. Нужны ли им нормы международного гуманитарного права и готовы ли они от них отказаться - нет, не готовы. Они готовы их использовать в своих интересах", - сказал Мирошник.

В качестве примера он привел сфабрикованную ситуацию вокруг Бучи, которая понадобилась в 2022 году для срыва переговоров о мире в Стамбуле. "Она нужна была как постановка, как вот такое действо - результат работы так называемых военных продюсеров", - отметил посол.

При этом Киев так и не предоставил список мирных жителей, якобы погибших в Буче. "Профанация, которая происходит даже на высочайших международных площадках, она зашкаливает на самом деле, потому что обвинить Россию во всех грехах можно и нужно, так там считают, а предоставить подробности, детали расследования, доказательства того, что эти преступления там в принципе были совершены - в этом нет никакой необходимости, это полностью игнорируется на международных площадках", - заключил Мирошник.