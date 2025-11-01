Мирошник: Запад игнорирует нарушения Киевом Женевской конвенции

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима при этом отметил, что западные страны строго требуют ее соблюдения от России

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Страны Запада на международных площадках игнорируют факты нарушения Женевской конвенции Украиной, но строго требуют ее соблюдения от России, сообщил на пленарной сессии III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполе посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"В какой-то момент вдруг оказалось, что тот опыт, который когда-то был сконцентрирован в Женевской конвенции, в какой-то момент вдруг оказалось, что западники говорят, что, "вы знаете, а его можно не соблюдать". Точнее так: вам нужно соблюдать, а нам не обязательно. То есть на преступления одной стороны мы не обращаем внимания и под увеличительным стеклом смотрим на действия другой стороны", - сказал Мирошник,

Он уточнил, что на международных площадках, в частности в ООН, российские дипломаты призывали обратить внимание на преступления Киева, но призывы проигнорировали. "На одном из заседаний Совета безопасности ООН, когда обсуждали тему нарушения норм международного гуманитарного права в прифронтовой зоне, один из представителей западного государства дословно сказал: "Мы не знаем, что там происходит, мы не хотим знать, что там происходит, мы знаем только одно - во всем виновата Россия", - отметил Мирошник.

По его словам, Россия стремится ослабить военные возможности Украины, нанося удары по позициям и местам дислокации ВСУ, объектам военно-промышленного комплекса, логистическим узлам, через которые Запад поставляет оружие и боеприпасы. Украина же стремится "подорвать Россию изнутри", поэтому Киев наносит удары по гражданскому населению и инфраструктуре, осложняя жизнь мирного населения. "Это делается только затем, чтобы напугать и заставить бунтовать население страны и влиять на вопросы внутренней повестки. В этом существенная разница: Россия действует в рамках международного правового поля, Украина категорические его нарушает. Реагирует ли на это Запад - нет", - заключил посол.

