Путин: Россия в диалоге по климату должна опираться на свои интересы

Президент РФ отметил, что от соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россия в диалоге со странами Запада по климатической повестке должна опираться на свои интересы. На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим помощником и спецпредставителем по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Эдельгериев отметил в беседе с президентом важность того, чтобы России в какой-то период при обсуждении климатической повестки не пришлось подстраиваться под методики и механизмы, которые создали западные страны.

"[Создали] без учета наших интересов, - обратил внимание Путин. - Мы должны учитывать свои интересы и заранее об этом подумать, выбрать такой вариант диалога, который в принципе устроил бы и партнеров, но и про свои интересы не забывали бы, а защищали бы их на современном уровне с учетом главным образом требований экологической повестки в целом. Но не забывая об интересах наших граждан".

Президент подчеркнул, что от соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей. "Об этом мы не должны забывать", - резюмировал он.