МИД России: военные преступники ВСУ понесут наказание после обмена

Как отметил посол по особым поручениям дипведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, боевиков "Азова" никто не простил и не снял с них обвинения

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Все военные преступники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесут наказание за совершенные преступления в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах РФ, даже если они попали в обменный фонд и вернулись на Украину. Об этом сообщила в ходе панельной дискуссии на III форуме молодых дипломатов "Меркурий-2025" представитель МИД России в Донецке Наталья Михайлова.

В ходе панельной дискуссии участники форума задали вопрос об ответственности киевского режима за военные преступления. В частности, их интересовала ответственность боевиков нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), которых обменяли на военнопленных российских бойцов.

"Я уверена, что каждый военный преступник должен понести наказание, и он его понесет. То, что переговорный процесс сопровождается компромиссом, - это факт. Без этого невозможно достичь результата, за столом переговоров все соглашаются на компромисс, иначе нет смысла садиться за стол переговоров", - ответила Михайлова.

Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, боевиков "Азова" никто не простил и не снял с них обвинения, но в приоритете было спасение военнослужащих ВС РФ. При этом есть механизмы, которые задействуются не во время боевых действий, а после, как при организации Нюрнбергского процесса над офицерами фашистской Германии.

"Провести итоговый процесс до завершения военных действий крайне проблематично. Будут идти суды, они (солдаты) будут нести ответственность, но суд над политическим руководством Украины до завершения СВО практически невозможен. Сначала нужно победить", - сказал Мирошник.

III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе (ДНР). Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и других стран.